$71.5585.45

Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран и отношения России и США

RT на русскомиещё 7

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.

Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран и отношения России и США
© РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

«Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Лавров в телефонном разговоре с Рубио напомнил о достигнутых в Анкоридже договорённостях по Украине.