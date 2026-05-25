Лавров поговорил по телефону с Рубио, сообщили в МИД РФ. Он довел до американской стороны, что ВС РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ.

Глава МИД РФ привлек внимание госсекретаря к рекомендации обеспечить эвакуацию из украинской столицы американского дипперсонала. Лавров и Рубио обменялись оценками дипломатических инициатив по Ормузскому проливу и относительно ситуации вокруг Кубы.

Лавров и Рубио подтвердили обоюдный настрой, несмотря на известные разногласия, активизировать усилия по нормализации работы дипмиссий. Лавров в разговоре с Рубио выразил сожаление, что "нахрапистые усилия евроэлит" и киевского режима подрывают договоренности Анкориджа.