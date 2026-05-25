Лавров анонсировал удары ВС РФ по Киеву и призвал Рубио к эвакуации дипперсонала

Российские военные в связи с постоянными террористическими атаками ВСУ против мирных жителей приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, заявил в беседе с госсекретарем США Марко Рубио министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет пресс-служба МИД на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что стороны провели телефонные переговоры в понедельник, 25 мая.

В ходе беседы Лавров и Рубио обсудили вопросы текущей международной повестки — блокаду Ормузского пролива, ситуацию вокруг Кубы, конфликт на Украине, пояснили в МИД.

Глава МИД официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории ВС РФ предпримут ответные меры.

В частности, Лавров предупредил, что российские военные приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

Министр также напомнил Рубио, что Москва рекомендовала США и ряду других стран обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала.

Ранее сообщалось, что официальные лица США в последние два года неоднократно проявляли интерес к Кубе в ходе публичных выступлений.

Так, президент США Дональд Трамп обещал сменить режим островного государства, сетовал на плачевную ситуацию в экономике республики, заявлял, что хватит одного американского авианосца, чтобы жители Кубы приняли решение перейти под руку Вашингтона.

Кроме того, американский лидер выражал заинтересованность в присоединении к США Гренландии, Канады, Мексики, Венесуэлы, взятии под контроль Ирана.