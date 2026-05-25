Посольство России в Бельгии раскритиковало власти страны за постоянные обвинения в адрес Москвы. Дипломаты отметили, что Брюссель целенаправленно формирует образ России как "агрессора" в Балтийском регионе.

По словам представителей посольства, бельгийское руководство ежедневно публикует обвинения против России, игнорируя реальную ситуацию. В дипмиссии напомнили, что Киев регулярно обстреливает гражданские объекты Донбасса и других регионов России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарии посольства России в Бельгии.

Ранее российское посольство отреагировало на бездоказательные утверждения министра обороны Бельгии о причастности России к инцидентам с дронами. Дипломаты подчеркнули, что министр не предоставил никаких фактов, подтверждающих обвинения.

Сергей Лавров заявлял, что Россия не имеет агрессивных намерений против стран НАТО и готова закрепить это документально.