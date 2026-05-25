МИД РФ вызовет главу посольства Чехии

Министерство иностранных дел России в ближайшее время вызовет главу диппредставительства Чехии в Москве в связи с задержанием в Карловых Варах митрополита Илариона.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Посольство России продолжит оказывать ему все необходимое содействие. В ближайшее время в МИД России будет вызван руководитель чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей", - отметила дипломат.