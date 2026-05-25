Сколько бы защиты ни было у Вооруженных сил Украины (ВСУ), наши ракетные системы типа «Искандер», «Кинжал», «Орешник» преодолеют ее, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Сначала Киев говорил, что удар Вооруженных сил России никакого им не принес вреда, а теперь заявляется, что защиты должно быть больше», — указал парламентарий.

По его словам, ракетные системы России преодолеют любую защиту и нанесут такой урон противнику, от которого в скором времени нельзя будет оправится.

«Поэтому, сколько бы защиты ни было — она не спасет», —заключил Колесник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от удара возмездия Вооруженных сил России 24 мая пострадало шесть областей страны. Он также упомянул, что Украине нужно больше защиты.