Госдума приняла закон об аресте имущества нарушителей-релокантов

Привлекать к административной ответственности за правонарушения, совершенные за пределами России, будут по расширенному списку составов. Имущество релокантов-нарушителей при этом будет арестовано. Такой закон приняла Госдума, документ прошел второе и третье чтения.

Речь идет о правонарушениях против интересов России, уточнил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Статьи КоАП имеются в виду следующие:

злоупотребление свободой массовой информации,возбуждение ненависти либо вражды,публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ,дискредитация Вооруженных сил РФ,призывы к санкциям.

"Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, - ответить за содеянное придется, - подчеркнул председатель Госдумы. - Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения".

При этом в качестве обеспечительной меры будет допускаться арест имущества таких релокантов.

"Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России", - отметил Вячеслав Володин.

На пленарном заседании он объяснил, что такие лица накопили состояния благодаря гражданам РФ.

"Особенно это касается деятелей культуры. Люди покупали билеты - недешевые. Но многие эти деятели от восхищения и аплодисментов потеряли, видимо, не только голову, но и совесть", - добавил Володин.

По его словам, данные лица оскорбляют защитников нашей страны, пытаются разрушить Россию.

Согласно законопроекту, решение о наложении ареста на имущество либо об отказе в удовлетворении такого ходатайства будет приниматься судьей. Вердикт может быть обжалован.

Ранее он заявлял, что релокантам, которые из-за границы оскорбляли участников СВО и совершали действия, направленные на развал России, перед возвращением в нашу страну придется предстать перед судом.

"Необходимость принятия этого закона продиктована стремлением обеспечить неотвратимость наказания для граждан, которые, находясь за границей, совершают правонарушения против интересов России, - прокомментировал новый закон "РГ" первый зампред Комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. - Механизм ареста имущества рассматривается как справедливая обеспечительная мера в отношении тех, кто позволяет себе нарушать российские законы, продолжая жить за счет заработанного в России. При этом ко второму чтению были внесены важные уточнения: введен закрытый перечень конкретных правонарушений - дискредитация армии, призывы к санкциям - а решение об аресте будет принимать исключительно суд, что создает определенные правовые рамки для применения этой меры".

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.