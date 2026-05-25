Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске стала еще одним свидетельством нацистской сущности властей Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«(Атака) cтала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», — сказано в нем.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что Запад пропустил мимо ушей террористический акт ВСУ в Луганской народной республике.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.