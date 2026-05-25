Иностранцам рекомендуется покинуть Киев, а местным жителям — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Соответствующее сообщение в понедельник, 25 мая, выпустило Министерство иностранных дел РФ.

— Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В министерстве отметили, что российская армия начинает поэтапное проведение целенаправленных атак на предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные объекты проектирования, производства, программирования и подготовки беспилотных летательных аппаратов, которые используются киевским режимом с поддержкой специалистов Североатлантического альянса (НАТО), отвечающих за поставку комплектующих, предоставление разведывательной информации и целеуказание. Удары также будут направлены на центры принятия решений и командные пункты.

Меры являются ответом на атаку Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP), произошедшая в ночь на 22 мая.

Украинские войска в пятницу, 22 мая, нанесли массированный удар с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди.