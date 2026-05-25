Путину рассказали, как отцу Токаева спасли ногу в Омске
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 25 мая, на встрече в Кремле напомнил президенту России Владимиру Путину о важной связи Омска с семьей лидера Казахстана.
Глава региона рассказал, как зимой 1945 года в омском госпитале фронтовику Кемелю Токаеву, отцу нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, удалось сохранить ногу благодаря операции молодого хирурга Гавриила Абрамовича Илизарова.
Владимир Путин среди прочего поручил правительству и общественному движению «Народный фронт «За Россию» усовершенствовать запись к врачу через портал «Госуслуги». В частности, он указал на необходимость внедрения отложенной записи и возможность приема в альтернативных медицинских учреждениях.
Также по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, прошедшего 18 февраля, Путин поручил правительству добавить к 2027 году показатель удовлетворенности медицинской помощью, исключить простои новых объектов здравоохранения и повысить правовую защиту работников сферы.