В Госдуме призвали Зеленского озвучить настоящую причину российского удара возмездия

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского озвучить настоящую причину российского удара возмездия.

Заявление политика публикует РИА Новости.

«Зеленский продолжает лить крокодиловы слезы, сознательно умалчивая, что удар возмездия стал ответом России на террористический акт в Старобельске, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по общежитию с детьми», — обозначил Шеремет.

Российский парламентарий обратился к Зеленскому, призвав его вместо просьб о помощи у Запада и жалоб на Россию раскаяться в совершенных преступлениях и назвать причину, по которой Россия пошла на этот шаг, имея ввиду удар возмездия с применением «Орешника» по объектам на Украине.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по военным целям на Украине, пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты России.