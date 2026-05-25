В России отреагировали на угрозы главы евродипломатии Каи Каллас после удара возмездия по Украине, заявив, что у Евросоюза нет рычагов давления для изменения российского военно-политического курса.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова передает РИА Новости.

«Россия будет наносить удары возмездия столько, сколько потребуется, невзирая на истерические вопли мадам Каллас», — обозначил парламентарий.

Белик также обратился к европейским политикам, призвав их «познакомиться с реальностью».

«Пока Каллас со своим политическим сборищем старается абстрагироваться от реального мира, ждать какого-либо здравомыслия от Брюсселя вряд ли стоит. К сожалению, сейчас политика Евросоюза построена на русофобии», — заключил он.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по украинским территориям комплексом «Орешник», ракетами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», пояснив, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам России.

После удара России по целям на Украине Каллас заявила о намерении обсудить усиление давления на Россию. Удары «Орешником» она назвала «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны».