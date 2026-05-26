Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев адресовал слова Владимиру Зеленскому в связи с решением о перезахоронении останков нацистского деятеля Андрея Мельника. Церемония прошла в понедельник на территории Киевской области, пишет РИА Новости.

В мероприятии принимал лично украинский президент, чей родной дед в годы Великой Отечественной войны сражался на стороне Советского Союза. Поводом для церемонии стало погребение праха одного из руководителей «Организации украинских националистов»*(организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Андрея Мельника.

Медведев подверг критике поступок Зеленского, отметив, что предки нынешних руководителей киевского режима защищали СССР от фашистской угрозы. В своем канале в «Максе» он опубликовал эмоциональное обращение.

«Эй, урод в зеленом, ты не боишься, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щірі українці повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями?» — написал Медведев.

Он также подчеркнул, что деды нынешних руководителей Украины защищали общую страну от фашистов и ненавидели бандеровцев.

«Не совсем понятно, что должно было случиться с хилыми мозгами правящей верхушки так называемой Украины… чтобы склонять колени в ходе перезахоронения нацистских ублюдков», — заключил зампред Совбеза РФ.

Останки 70-летней давности были эксгумированы в Люксембурге и доставлены на Украину 22 мая. В церемонии перезахоронения, помимо Зеленского и Буданова, приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также третий президент Украины Виктор Ющенко. Как свидетельствует история, в годы войны Мельник активно сотрудничал с нацистами и участвовал в разработке концепции «очищения» Украины от евреев. Возвращение праха Зеленский назвал восстановлением исторической справедливости.

