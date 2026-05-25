Путин обсудил обстановку на Ближнем Востоке с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в телефонном разговоре подтвердили, что настроены и дальше укреплять сотрудничество между двумя странами по различным направлениям.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения обстановки на Ближнем Востоке лидерами подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона.