Старобельск и дружба с Арменией: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал освещение удара по Старобельску в зарубежных СМИ и обращение режиссера Андрея Звягинцева к российскому лидеру Владимиру Путину.

Ситуация вокруг удара по Старобельску

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в ночь на 22 мая нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета. В момент атаки в общежитии находились 86 учеников от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

Песков заявил, что некоторые западные СМИ под разными предлогами отказались отправить своих корреспондентов в Старобельск, чтобы те могли увидеть последствия удара ВСУ по колледжу, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это решение не позволяет им называться объективными СМИ.

«Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят», - сказал Песков.

Он добавил, что власти западных стран не сделали официальных заявлений, осуждающих удар ВСУ по колледжу.

«Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей», - заключил представитель Кремля.

О заявлении Звягинцева

Звягинцев, 23 мая получивший Гран-при Каннского кинофестиваля, со сцены обратился к Путину и призвал российского президента остановить украинский кризис. Песков заявил, что у режиссера «нет права голоса» по ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него бы было право голоса», - подчеркнул Песков.

О дружбе с Арменией и ценах на газ

Песков сказал, что Россия и Армения, будучи членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), остаются друзьями и поддерживают диалог, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента отметил, что в Армении есть силы, полностью поддерживающие «российский вектор развития» и ориентированные на «углубленное участие в интеграционных процессах» с РФ.

По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на заверение премьера Никола Пашиняна, что Армения не намерена использовать антироссийскую риторику.

Песков добавил, что Ереван получает российский газ по «весьма привлекательной» и «более чем льготной» цене на российский газ. Он подчеркнул, что льготная цена станет рыночной, если Армения покинет ЕАЭС.

После апрельского визита в Россию Пашинян рассказал об «очень успешных» переговорах с Путиным. На встрече обсуждался и армянский законопроект, запускающий процесс вступления страны в ЕС. Пашинян сказал президенту РФ, что Армения знает о несовместимости членства в ЕС и ЕАЭС. По его словам, пока есть возможность «совмещать эти повестки», Армения будет это делать.

О визите Путина в Астану

Песков сообщил, что на этой неделе президент России посетит Астану с государственным визитом, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что Путин также примет участие в мероприятиях по линии Евразийского экономического союза.