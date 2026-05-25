Политолог Александр Перенджиев считает, что переговоры с Британией и Польшей по украинскому кризису могли бы оказаться полезны, поскольку эти страны «курируют» Киев. Об этом он рассказал News.ru.

Девятого мая журналисты задали президенту России Владимиру Путину вопрос, остались ли в Западной Европе «здравомыслящие политики, с которым можно вести диалог». Путин назвал таким политиком бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

В ЕС идею посредничества Шредера не поддержали. Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, заявила, что сама могла бы представлять ЕС на переговорах с Москвой. Она отмечала, что «распознала бы ловушки, которые расставляет Россия». Европейские СМИ сообщили, что власти ЕС отказались от кандидатуры Каллас.

По мнению Перенджиева, посредником в переговорах по Украине может стать «не очень удобная», но тесно связанная с Киевом страна. Он предположил, что для России могли бы быть выгодны переговоры с Британией или Польшей.

«Я понимаю, что это не слишком приятный момент, но с кем-то надо говорить», - заявил политолог.

Перенджиев добавил, что для мирного процесса участия одних лишь представителей США было бы недостаточно.