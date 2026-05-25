Захарова анонсировала заявление МИД России об ответных ударах по Киеву

МИД России в ближайшее время выступит со специальным заявлением об ответных ударах РФ по Киеву, там будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу.

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В ближайшее время министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении", - сказала дипломат в эфире Первого канала.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 человек.