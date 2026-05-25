«У него нет права голоса»: Песков высказался о режиссере Звягинцеве
Российский режиссер Андрей Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроила Украина в Донбассе в 2014 году, поэтому у него нет права голоса.
Об этом в понедельник, 25 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
23 мая фильм «Минотавр», снятый Андреем Звягинцевым, получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Эта награда считается второй по значимости после «Золотой пальмовой ветви». Во время премьеры фильма зрители аплодировали восемь минут, пишут СМИ.
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала награждение. Она напомнила, что Звягинцев уже получал награды на фестивале за картины «Елена» и «Левиафан». По ее словам, «сильное кино, сделанное с характером и внутренней правдой, умеет находить дорогу к миру».