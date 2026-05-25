Российский режиссер Андрей Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроила Украина в Донбассе в 2014 году, поэтому у него нет права голоса.

Об этом в понедельник, 25 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим в Донбассе, начиная с 2014 года, когда началась война. Вот если бы он тогда это делал, наверное, у него бы было право голоса. А сейчас такого права нет, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

23 мая фильм «Минотавр», снятый Андреем Звягинцевым, получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Эта награда считается второй по значимости после «Золотой пальмовой ветви». Во время премьеры фильма зрители аплодировали восемь минут, пишут СМИ.

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала награждение. Она напомнила, что Звягинцев уже получал награды на фестивале за картины «Елена» и «Левиафан». По ее словам, «сильное кино, сделанное с характером и внутренней правдой, умеет находить дорогу к миру».