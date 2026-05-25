Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ отказались посетить место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому колледжу в городе Старобельск.

Его слова передает РИА Новости.

«Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ приняли решение туда не ехать под различными предлогами», — высказался представитель Кремля.

Песков также добавил, что подобные решения не красят иностранные издания. Кроме того, отказ посетить место атаки ВСУ не добавляет убедительности информации, которую транслируют западные медиа, заключил пресс-секретарь президента.