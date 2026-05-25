Захарова прокомментировала визит Тихановской в Киев

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, видимо, "спешила посмотреть орешник в цвету", приехав в Киев, однако вместо политического туризма ей стоило бы съездить в Старобельск.

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя приезд осужденной в Белоруссии за госизмену Тихановской в столицу Украины.