Захарова прокомментировала визит Тихановской в Киев

"Спешила посмотреть орешник в цвету". Захарова - о визите Тихановской в Киев
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, видимо, "спешила посмотреть орешник в цвету", приехав в Киев, однако вместо политического туризма ей стоило бы съездить в Старобельск.
Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя приезд осужденной в Белоруссии за госизмену Тихановской в столицу Украины.
"Видимо, спешила посмотреть орешник в цвету. Вместо политического туризма ей бы в Старобельск съездить, посмотреть, чем заканчиваются для стран эксперименты по смене режимов - превращением в террористические ячейки", - отметила Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.