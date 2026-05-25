Дипломатические усилия не дают плодов в переговорах с Киевом, так как украинские власти понимают только язык ракет «Орешник», «Кинжал» и «Циркон». Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, России в переговорах с Украиной уже необходимо «забыть риторику увещеваний».

«Когда говорят пушки, музы должны молчать. Разговоры надо заканчивать. Думаю, даже международникам уже нечего сказать. Слова «Циркон», «Орешник», «Буревестник» и «Кинжал» наиболее актуальны — именно на таком языке надо разговаривать с Украиной», — заметил Колесник.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины «детей убивают», и выразил уверенность, что «дипломатические усилия будут потом, когда кому-то из киевского режима станет невмоготу».

Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Дроны летели несколькими волнами. В момент атаки в здании общежития, которое в итоге «практически сложилось», находились 86 учеников от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.