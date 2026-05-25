В Госдуме призвали «заканчивать разговоры» с Киевом
Дипломатические усилия не дают плодов в переговорах с Киевом, так как украинские власти понимают только язык ракет «Орешник», «Кинжал» и «Циркон». Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.
По его словам, России в переговорах с Украиной уже необходимо «забыть риторику увещеваний».
Он напомнил, что Вооруженные силы Украины «детей убивают», и выразил уверенность, что «дипломатические усилия будут потом, когда кому-то из киевского режима станет невмоготу».
Напомним, что в ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Дроны летели несколькими волнами. В момент атаки в здании общежития, которое в итоге «практически сложилось», находились 86 учеников от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.