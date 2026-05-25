Страны Запада неоднократно выдавали киевскому режиму индульгенцию на террористические акты.

Об этом сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Запад многократно даёт Киеву индульгенцию. Они пообещали, что за нарушение норм международного гуманитарного права вы отвечать не будете...» — приводит его слова ИС «Вести».

Ранее Мирошник заявил, что Евросоюз будет вынужден признать военные преступления ВСУ в ходе переговоров с Россией.