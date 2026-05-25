В МИД России назвали условие урегулирования конфликта на Украине

Для полного и долгосрочного урегулирования конфликта Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость", - сказал он.

По словам дипломата, Россия всегда была и остается открыта к переговорам с Украиной, а стамбульский и трехсторонний российско-американо-украинский переговорные форматы по-прежнему сохраняют свою актуальность.

"Главное - воля к миру", - добавил Полищук.

Он также напомнил, что Москва в своем подходе к урегулированию основывается на договоренностях Анкориджа и принципах, изложенных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года.