Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой внешнеполитического курса премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его крайне опасным для армянского народа. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос РИА Новости.

По словам Медведева, Пашинян взял курс на разрыв отношений с Россией. Зампред Совбеза РФ не скрывал своего негативного отношения к действиям армянского руководства, употребив эмоциональные выражения: «Видимо, он считает нас лохами".

Медведев добавил:

"При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс».

Он подчеркнул, что просчеты армянского лидера ударят в первую очередь по простым гражданам.

Развивая свою мысль, заместитель председателя Совбеза обратил внимание на экономические последствия такого курса. Он подчеркнул, что в результате политики Пашиняна весь армянский народ может лишиться ключевых рынков сбыта.

«Вдумайтесь: в результате действий этого весьма специфичного человечка проиграет весь народ Армении, который лишится рынка России, всего ЕАЭС и выстроенных десятилетиями экономических связей», — добавил он.

Особую озабоченность Медведева вызвал энергетический аспект. Он напомнил, что нынешние экономические отношения позволяют Армении получать российский газ по ценам, значительно более низким, чем на европейском рынке. Однако, следуя заявленным курсом на разрыв связей с Москвой и интеграционными объединениями, Ереван рискует потерять и это преимущество. Медведев предупредил, что в таком случае Армении придется закупать газ по европейским ценам, что обойдется примерно в три раза дороже текущих тарифов. Зампред Совбеза призвал премьера Пашиняна задать прямой вопрос собственным согражданам: готовы ли они платить за энергоресурсы столько, сколько требует Европа?

По мнению российского политика, ответ для большинства армянских семей был бы очевидным и крайне болезненным. Столь жесткое заявление прозвучало на фоне растущей напряженности в двусторонних отношениях между Москвой и Ереваном, где руководство страны в последнее время взяло курс на сближение с западными структурами и дистанцирование от Организации Договора о коллективной безопасности.