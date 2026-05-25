Медведев оценил последние действия Пашиняна

Пора признать, что армянский премьер Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

До этого политик уже говорил, что премьер Армении может «больно приземлиться» между стульями ЕАЭС и Евросоюза. В беседе с РИА Новости Медведев уточнил, что Пашиняну кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на западе, рискуя связями с нашей страной.

Медведев: акции устрашения против российских ученых обречены на провал

«Некий Никол Пашинян взял курс на разрыв с Россией, это надо прямо признать», — подчеркнул зампред СБ.

Ранее Медведев говорил, что комплексы «Буревестник», «Сармат» и «Посейдон» уникальны и опережают время.