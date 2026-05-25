Медведев прокомментировал дело Бутягина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг российского археолога Александра Бутягина, который был заключен под стражу в Польше по запросу Украины. Он назвал подобные акции устрашения в отношении российских ученых обреченными на провал. Соответствующее заявление приводит РИА Новости.

В своем высказывании Медведев жестко охарактеризовал действия оппонентов России, отметив, что шантаж, провокации, угрозы и взятие заложников стали своего рода «фирменным стилем» врагов. Однако, по его убеждению, такие методы не способны достичь поставленных целей.

«Но акции устрашения против [ученых] обречены на провал", — подчеркнул зампред Совбеза. Дмитрий Медведев добавил: "Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан».

Он также добавил, что для противников у России есть свои собственные «рекомендации по поведению», которые, как он выразился, даются наглядно, жестко и в ежедневном наступательном режиме. При этом Медведев обратил внимание на важность баланса. Принимаемые меры должны не только защищать ученых от внешних угроз, но и не ограничивать их профессиональную работу. Любое давление или самоограничение в научной сфере, по его словам, сыграет на руку тем силам, которые стремятся изолировать российскую науку от мирового сообщества.

«Этого нельзя допустить, это станет исполнением мечты тех, кто всеми силами пытается изолировать российскую науку», — предупредил Дмитрий Медведев.

В то же время он призвал российских исследователей, работающих за рубежом, проявлять повышенную осторожность и предусмотрительность, чтобы не становиться мишенью для недружественных действий.

Напомним, речь идет об археологе Александре Бутягине, который был задержан в Польше. Впоследствии суд принял решение заключить его под стражу на два месяца, через некоторое время ученого вернули в Россию.