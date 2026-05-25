Посол РФ заявил об обнулении отношений с Новой Зеландией

Российский посол в Новой Зеландии Станислав Кранс дал оценку текущему состоянию двусторонних связей. По его словам, стороны находятся в глубокой заморозке. Мнением дипломат поделился в интервью РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Кранс отметил, что из-за недальновидной политики Веллингтона отношения сейчас фактически обнулены. Тенденция к охлаждению началась еще в 2014 году, а с начала 2022-го двусторонние контакты практически сошли на нет. С тех пор никакой положительной динамики не наблюдается.

При этом дипломат подчеркнул, что в межгосударственных связях не бывает точки невозврата. Однако на данном этапе перспектива восстановления нормального диалога совершенно не просматривается.

По его оценке, на это могут уйти десятилетия или даже век. Ранее посол также сообщал о значительном падении товарооборота между двумя странами.