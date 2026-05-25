Миронов предложил давать молодоженам оплачиваемый отпуск

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов внёс в Госдуму законопроект об обязательном пятидневном оплачиваемом отпуске для молодожёнов.

Поправки в Трудовой кодекс предлагают установить, что при вступлении в брак работнику предоставляется пять календарных дней с сохранением места работы, должности и среднего заработка.

Миронов пояснил, что действующее законодательство позволяет взять такой отпуск только за свой счёт.

Он подчеркнул, что создание семьи — одно из самых значимых событий в жизни людей, которое часто сопряжено с большими финансовыми расходами.

