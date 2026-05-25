Бывший премьер России высказался о судьбе Зеленского

Судьба Владимира Зеленского незавидна. Так о будущем украинского политика высказался бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости.

«Я думаю, у него незавидная судьба и он это прекрасно понимает», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, Зеленский оказался в трудной ситуации, поскольку для него любое решение, будь то продолжение боевых действий или заключение мирного соглашения, будет «самым худшим».

Ранее Зеленский обратился к США после российского удара по Киеву, призвав не оставлять действия РФ без ответа. «Важно, чтобы Украина не была одна. Необходимы решения — от Соединенных Штатов, от Европы и других», — сказал он.