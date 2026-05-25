Стало известно о подготовке новой гумпомощи Афганистану

Спецпредставитель Путина Кабулов заявил о подготовке новой гумпомощи Афганистану

Во второй половине 2026 года Россия будет готова оказать гумпомощь Афганистану, сообщил "Известиям" спецпредставитель президента РФ по стране Замир Кабулов. Он уточнил, что Москва предусмотрела шаги в этом направлении. Гумпомощь будет предоставлена после того, как Кабул обратится с конкретными пожеланиями. По словам спецпредставителя, сейчас продовольственный вопрос в Афганистане решится благодаря сбору своего урожая.

Однако в будущем не исключен дефицит продуктов. До этого стало известно, что Кабулу грозит полное исчезновение питьевой воды уже к 2030 году. Согласно выводам международной гуманитарной организации Mercy Corps, за последнее десятилетие уровень грунтовых вод в столице Афганистана снизился на 30 м.

Причинами столь критического положения являются стремительная урбанизация и последствия изменения климата.

Около половины городских колодцев иссякли, а объем потребления воды значительно превосходит скорость естественного пополнения водных запасов - ежегодно дефицит составляет около 44 миллионов кубометров.