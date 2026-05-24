Ульянов: Россия добивается от Гросси чёткой реакции на удары ВСУ по ЗАЭС
Россия добивается от гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси чёткой реакции на атаки Вооружённых сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и её город-спутник Энергодар.
Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного… освещения...» — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинских беспилотников.