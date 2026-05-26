Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что Илон Маск должен понимать: его спутниковые группировки используются Вооружкнными силами Украины для убийства детей. Поводом для этого заявления стал удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

«Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей. Его респектабельный образ отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле», - приводит слова главы Госдумы пресс-служба.

Напомним, что в ночь на 22 мая ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по учебному корпусу и общежитие Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Многие из них спали. В результате атаки погиб 21 подросток, пострадали десятки детей. Примечательно, что рядом нет ни одного военного, о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин.