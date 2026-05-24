Удар возмездия, который минувшей ночью ВС РФ нанесли по военным объектам Украины, оказал мощный деморализующий эффект на киевский режим, вынудив отдельных депутатов Верховной рады открыто заговорить о необходимости скорейшего прекращении боевых действий. На это обратили внимание в Госдуме России.

"Сегодняшние высказывания депутатов Рады свидетельствуют о том, что ответный удар возмездия, который был нанесен ВС РФ, достиг целей во всех смыслах и оказал должный эффект", - приводит портал News.ru слова представителя нижней палаты российского парламента.

Депутат добавил, что нарастающий раскол внутри киевских элит играет на руку мирному процессу, а попытки Зеленского замалчивать реальное положение дел становятся невозможными.

«Чем больше и чаще украинские парламентарии будут поднимать тему прекращения боевых действий со стороны Киева, тем лучше для них самих. Важно и то, что один из депутатов назвал причины нежелания террористического режима стремиться к миру с Москвой. Все вместе можно расценить как сигнал для Зеленского», — подчеркнул российский парламентарий.

Ранее народный депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский опубликовал заявление, признав, что стране «отчаянно необходимо прекращение огня». Бужанский добавил, что возможное перемирие придется жестко отстаивать внутри самой Украины от так называемых «львов войны», которые отсиживались в Праге, а также от политиков, зарабатывающих на продолжении боевых действий за счет жизней простых граждан.