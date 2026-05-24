Захарова выступила с обвинением в адрес Макрона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит попросить у французских журналистов кадры из Старобельска, чтобы осознать, что поддержкой Киева он финансирует терроризм.

«Пусть (Макрон. — RT) попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей — может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм», — заявила она ТАСС.

Так Захарова ответила на пост Макрона в соцсети X, где тот написал, что решимость Франции поддерживать Украину только укрепляется после удара ракетой «Орешник» по военным объектам.

Президент России Владимир Путин ранее назвал удар по колледжу в Старобельске террористической атакой киевской хунты.

В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура по погибшим.