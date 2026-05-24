Кремль отреагировал на решение делегации США выбросить китайские сувениры
С изделиями с микрочипами, полученными в подарок, нужно соблюдать осторожность. Об этом в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что делегация США после визита президента этой страны Дональда Трампа в Китай перед посадкой на борт выбросила сувениры, которые презентовали им китайцы - удостоверения, одноразовые телефоны и значки для делегаций. Ничего китайского происхождения на борт самолета взять не разрешили.
"У каждой страны есть свои нормы безопасности. Я с уважением отношусь ко всем мерам безопасности, которые служба безопасности считает целесообразными", - прокомментировал Песков. Он заметил, что в китайском электронном значке, как и в значках любой другой страны, есть микрочип. "Что он там делает, мы же не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными", - пояснил представитель Кремля.