Кремль отреагировал на решение делегации США выбросить китайские сувениры

С изделиями с микрочипами, полученными в подарок, нужно соблюдать осторожность. Об этом в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что делегация США после визита президента этой страны Дональда Трампа в Китай перед посадкой на борт выбросила сувениры, которые презентовали им китайцы - удостоверения, одноразовые телефоны и значки для делегаций. Ничего китайского происхождения на борт самолета взять не разрешили.