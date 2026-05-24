Путин заявил о важности единства народа России

России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа», — сказал глава государства.

Президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Он подчеркнул, что России сегодня нужен его опыт в строительстве межцерковных отношений. Путин также отметил важность строительства межконфессиональных отношений внутри страны.