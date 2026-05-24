$71.2182.54

Путин заявил о важности единства народа России

Lenta.ruиещё 4

России сейчас особенно важно поддерживать единство народа. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин заявил о важности единства народа России
© РИА Новости

«Всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа», — сказал глава государства.

Президент поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Он подчеркнул, что России сегодня нужен его опыт в строительстве межцерковных отношений. Путин также отметил важность строительства межконфессиональных отношений внутри страны.