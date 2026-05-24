Названа причина смерти мэра Нальчика

Причиной смерти главы администрации Нальчика Таймураза Ахохова могла стать тромбоэмболия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя региональной оперативной службы.

Неназванный собеседник агентства отметил, что 54-летний мужчина умер в своем доме.

«Возможной причиной смерти Таймураза Ахохова могла стать тромбоэмболия. Он скончался скоропостижно, у себя дома», — сказал собеседник.

Последнюю запись в своем телеграм-канале мэр сделал 21 мая. Он призвал людей ценить мир, согласие и взаимопонимание.

Тромбоэмболия — это внезапная закупорка кровеносного сосуда тромбом. В результате ткани перестают получать кислород и питательные вещества, что быстро приводит к инфаркту или ишемии. Это состояние развивается стремительно и представляет серьезную угрозу для жизни.

Следователи Кабардино-Балкарии начали проверку обстоятельств смерти Таймураза Ахохова.