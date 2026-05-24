Журналисты BBC и CNN отказались выезжать на место трагедии в Старобельске.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске», — написала она.

В конце своей публикации Захарова разместила финальную заставку детского киножурнала «Ералаш», сопроводив ее словом «Всё!».

До этого Захарова сообщила, что иностранные журналисты со всех континентов выразили готовность посетить Старобельск в ЛНР, где после удара ВСУ погибли люди. По ее словам, смогут побывать на месте происшествия, пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, сотрудниками администрации и очевидцами произошедшего.

Позднее стало известно, что иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место теракта.