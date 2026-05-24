Захарова: более 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в ЛНР
Более 50 журналистов из 19 стран отправились на место атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что Токио запретил своим журналистам участвовать в поездке, БиБиСи официально отказались посещать Старобельск, а CNN в отпуске.
Ранее Захарова анонсировала посещение места теракта в Старобельске для западных СМИ.
В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура по погибшим. В результате теракта ВСУ погиб 21 человек.