Захарова: более 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в ЛНР

Более 50 журналистов из 19 стран отправились на место атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В ЛНР сегодня прилетели представители СМИ из 19 зарубежных стран: Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции», — написала она в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что Токио запретил своим журналистам участвовать в поездке, БиБиСи официально отказались посещать Старобельск, а CNN в отпуске.

Ранее Захарова анонсировала посещение места теракта в Старобельске для западных СМИ.

В ЛНР 24 и 25 мая объявили днями траура по погибшим. В результате теракта ВСУ погиб 21 человек.