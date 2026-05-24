Мощные удары по киевским объектам стали жестким ответом на террористические атаки против детей и направлены на полную деморализацию противника.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в MAX прокомментировал ночные атаки на украинскую столицу.

«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России», – подчеркнул политик.

По словам замглавы Совбеза, киевские власти намеренно провоцируют прилеты по своим объектам. Это позволяет им легче выпрашивать западное оружие и деньги, а также оправдывать масштабное воровство. Кроме того, подобные инциденты помогают консолидировать электорат перед грядущими выборами.

Политик выразил уверенность в необходимости продолжать и многократно усиливать огневое воздействие. Он отметил, что превращение столичных символов в руины деморализует противника гораздо эффективнее, чем потеря боевых знамен на фронте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал беспощадно уничтожать организаторов терактов.

В середине мая политик назвал уголовное преследование главы офиса президента Украины публичной гражданской казнью.