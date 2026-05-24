Президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки.

Соответствующая телеграмма в воскресенье, 24 мая, появилась на официальном сайте Кремля.

— Уважаемые дамы и господа! Примите самые теплые поздравления по случаю Дня Африки — праздника, который является символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию, — отметил Путин.

Глава государства добавил, что будет рад видеть африканских коллег в Москве на саммите в октябре. В телеграмме президент отметил общее стремление к построению многополярного мира без диктата и дискриминации.

Россия продолжается активно сотрудничать с африканскими коллегами. Например, в прошлом году Путин встретился с главой Конго Дени Сассу-Нгессо в Китае. Лидеры государств проводят встречу в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Путин заявил, что Конго является надежным партнером РФ, а также что сотрудничество с государством занимает одно из ключевых мест во внешнеполитической деятельности России в Африке.