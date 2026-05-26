МИД РФ ответил на обвинения Молдавии в адрес России

Российская сторона не получала официальных бумаг, подтверждающих претензии Кишинева относительно инцидента на энергосетях, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Действительно, шестого мая глава минэнерго Молдавии заявил, что Кишинев направит нам счет Укрэнерго за ремонт ЛЭП Исакча - Вулканешты, якобы пострадавшей от российских атак на энергоинфраструктуру юга Украины. В медиаполе фигурирует сумма компенсации в 20 тыс. евро», - отметил дипломат.

При этом авария на линии произошла еще 23 марта. По словам представителя ведомства, местные профильные специалисты связывали происшествие с обычным коротким замыканием. Однако руководство республики решило бездоказательно возложить ответственность за случившееся на российскую сторону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет за восстановление линии электропередачи.

Позже молдавское внешнеполитическое ведомство выразило протест российскому послу из-за нарушения воздушного пространства республики беспилотником.

Ранее предприятие Moldelectrica зафиксировало сбои в совместной с Украиной энергосистеме.