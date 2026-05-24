В Госдуме указали на нежелание США завершать конфликт на Украине

Во время переговоров с Соединенными Штатами стоит держать в уме, что они являются противником России. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, США – «хитрый и изворотливый противник», настроенный на «полное уничтожение России». Он напомнил, что в Анкоридже Москва и Вашингтон «вроде бы» обо всем договорились, а результат «нулевой», так как конфликту на Украине «нет конца и края». Это происходит потому, что Киев противится, сказал депутат.

Украинский лидер Владимир Зеленский никогда бы не пошел против воли США, если бы не понимал, что останется «безнаказанным». Кроме того, Вашингтон продолжает поставлять оружие ВСУ, хоть и через посредничество Европы, подчеркнул политик.

«Как обучали украинских военных, так и обучают — только что выпустили с курсов три сотни пилотов. Если бы в Вашингтоне реально хотели войну закончить, достаточно было бы одного приказа Киеву. Очевидно, такого желания у Трампа нет, он только тянет время и изображает бурную деятельность при полном ее отсутствии», — заявил Журавлев.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы вести бесконечные встречи по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Соединенные Штаты готовы и дальше играть роль в переговорах между Россией и Украиной. Однако для этого Вашингтон должен увидеть «шанс на их плодотворность», пояснил Рубио.