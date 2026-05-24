Россия готова представить свои предложения к плану США по Украине

Российские эксперты готовы представить свои предложения к плану США по Украине. Об этом РИА Новости рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече", - сказал дипломат.

9 мая во время выступления на параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на слова главы государства о том, что Россия открыта для контактов.

По его словам, была проделана определенная большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона. До этого в докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США говорилось о том, что договоренность по урегулированию конфликта на Украине еще не достигнута.