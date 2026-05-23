Российский посол назвал атаку ВСУ на Луганск действиями «всеядных» нацистов

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Луганска действиями нацистов, которые показывают «всеядность». Об этом он написал в Telegram.

По его словам, удар был демонстративного характера.

«Нацисты показывают всеядность. Что они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов, и никакие нормы им в этом не будут преградой», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения для ответа на удар ВСУ по зданиям Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в Луганской Народной Республике (ЛНР).