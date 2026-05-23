Захарова сообщила о готовности журналистов со всего мира поехать на место удара ВСУ в ЛНР

Журналисты со всего мира готовы поехать на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Она ответила на вопрос представителей СМИ о готовности поехать журналистов на место атаки.

«Со всех континентов», — подчеркнула дипломат.

Украинские военные ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.