Захарова сообщила о готовности журналистов со всего мира поехать на место удара ВСУ в ЛНР
Журналисты со всего мира готовы поехать на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
Она ответила на вопрос представителей СМИ о готовности поехать журналистов на место атаки.
«Со всех континентов», — подчеркнула дипломат.
Украинские военные ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.