«Выродки из Латвии и Дании, сидящие в ООН» не почувствовали стыда после трагедии в Старобельске, где погибли как минимум 18 юношей и девушек. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

В телеграм-канале Мединский написал, что Старобельский колледж был одним из старейших учебных заведений в Донбассе. Он готовил воспитателей детсадов и учителей начальных классов.

После прицельных трех волн дронов все было разрушено. Погибло не менее 18 учащихся, более 40 ранено.

Мединский отметил, что по школам, училищам, детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну. При этом реакция отдельных политиков и дипломатов Запада вызывает потрясение.