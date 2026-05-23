$71.2182.54

Мединский ужаснулся реакции «выродков из ООН» на трагедию в Старобельске

Майк Габриелян

«Выродки из Латвии и Дании, сидящие в ООН» не почувствовали стыда после трагедии в Старобельске, где погибли как минимум 18 юношей и девушек. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Мединский ужаснулся реакции «выродков из ООН» на трагедию в Старобельске
© РИА Новости

 

В телеграм-канале Мединский написал, что Старобельский колледж был одним из старейших учебных заведений в Донбассе. Он готовил воспитателей детсадов и учителей начальных классов.

 

После прицельных трех волн дронов все было разрушено. Погибло не менее 18 учащихся, более 40 ранено.

Выжившие после атаки по Старобельску студенты заявили о прицельных ударах БПЛА

 

Мединский отметил, что по школам, училищам, детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну. При этом реакция отдельных политиков и дипломатов Запада  вызывает потрясение.

 

«Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и «не чувствующих стыда». Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь…» — написал Мединский.