Лавров предложил подчеркнуть вклад политологов в СВО новой аббревиатурой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил переименовать специальную военную операцию (СВО) в специальную военную операцию политологов (СВОП). Об этом он сказал на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что относит политологов к кругу тех людей, которые обладают огромным опытом и работают на достижение целей СВО.

В ходе этой же встречи Лавров заявил, что сегодня за ходом российской спецоперации на Украине пристальным образом наблюдают как друзья и соседи, так и противники России. Он подчеркнул, что для укрепления влияния России во всем мире главной задачей является выполнение всех целей СВО.

Накануне на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" Лавров заявил, что пропаганда стран Запада всячески пытается исказить данные о ходе СВО на Украине и внутренних делах России.