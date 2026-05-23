Западные телеканалы отказались приехать на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegarm-канале.

«Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск, CNN в отпуске», — сообщила дипломат.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков.