В Кремле оценили возможность переноса единого дня голосования на другое время

Сентябрь устраивает большинство россиян как время голосования, предложения передвинуть ежегодные выборы на октябрь-ноябрь или на весну, вызывают массу возражений. Такое мнение высказал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на Всероссийском электоральном форуме в мастерской управления "Сенеж".

Напомним, единый день голосования в РФ традиционно проходит во второе воскресенье сентября, в год выборов в Госдуму - в третье. Такой порядок действует с 2012 года. Он не распространяется только на президентские выборы, они проходят в марте.

По мнению председателя Кремля, ко второй половине сентября сезон отпусков в основном завершается, а погода в большинстве регионов еще комфортная. С этой точки зрения перенос голосования на октябрь мог бы снизить явку, заявил Харичев.

"Люди не особенно хотят ходить на участки, когда идет дождь, когда погода ветреная и плохая. В октябре погода по большинству регионов России становится значительно хуже, чем в сентябре", - пояснил он, добавив, что практика показывает более низкую явку в октябре.

Что касается весны, то оптимальным временем голосования мог бы быть период до майских праздников, считает Александр Харичев. По его мнению, такой вариант можно рассмотреть, но большой нужды в этом нет.

"Страна у нас устойчивая, консервативная, поэтому мы в хорошем смысле консерваторы, привыкли уже к сентябрю, ничего не хотим менять", - заключил он.

Напомним, в сентябре этого года состоятся выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно будут избраны главы 11 субъектов, новые составы 39 региональных законодательных собраний. А всего пройдет более двух тысяч кампаний разного уровня.